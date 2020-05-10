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Украинский посол заявил о поражении "Северного потока – 2"

Украинский посол заявил о поражении "Северного потока – 2"
Фото: J.Koehler/www.imago-images.de//www.globallookpress.com
Судьба российского проекта решится уже в конце мая

В Незалежной с нетерпением ждут решения по газопроводу "Северный поток – 2", который пытаются вывести из-под требований обновленной газовой директивы Евросоюза. Как известно, решение должны принять в конце мая 2020 года.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил уверенность, что российский проект потерпит поражение в этой борьбе. По его словам, освобождению "Северного потока – 2" от требований препятствуют украинские дипломаты и "Нафтогаз", также Незалежную поддерживают партнеры. Об этом Мельник заявил в интервью "Радио Свобода". 

При этом посол отметил, что если разрешение все же дадут, Киеву это будет весьма невыгодно. Мощный удар получат и другие поставщики энергоносителей.

Напомним, заявку в Федеральное сетевое агентство Германии компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG отправила в январе 2020 года. В документе изложена просьба вывести "Северный поток – 2" из-под ограничений новой газовой директивы Евросоюза. Строительство газопровода затормозилось из-за санкций США. В России на фоне ограничительных мер заявили, что страна достроит его своими силами.

Ранее Утро.ру писало, что возможный трубоукладчик "Северного потока – 2", судно "Академик Черский", долгое время "заметавшее следы", дабы не попасть под американские санкции, бросило якорь близ логистического центра газопровода.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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