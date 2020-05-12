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Польша: "Северный поток - 2" разрушит Евросоюз и НАТО

Польша: "Северный поток - 2" разрушит Евросоюз и НАТО
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Представитель Варшавы объявил, что новая труба для Москвы и Берлина является политическим проектом

Запуск газопровода "Северный поток – 2" несет угрозу единству солидарности в Евросоюзе и НАТО. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Свой вывод он сделал по двум критериям. Во-первых, убежден поляк, после того как будет закончено строительство "СП – 2", российский газ заполонит всю Центральную Европу и закрепит "господство" нашего концерна "Газпром" как главного поставщика на континенте.

Во-вторых, это "де-факто политический проект России и Германии", что, считает пан Наимский, признала канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Он фактически подрывает европейскую союзническую солидарность", – цитирует EDGENEWS представителя Варшавы.

По его словам, защитники российского проекта не видят в ЕС единства, поскольку там действуют хищнические законы, а значит, дают кому-то право быть сильнее оппонента. Пан Наимский объявил, что "СП – 2" нацелен на поставки нашего газа южным соседям Польши, а посему "это усилит российское господство с севера".

"У нас в Польше наступательная стратегия. Мы знаем, чего мы собираемся достичь. Речь идет о полной дифференциации источников поставок газа в Польшу и о выходе из клещей сырьевой зависимости от России", – сообщил чиновник.

Он отметил, что его страна вырывалась из этих "клещей" 30 лет и сейчас находится на правильном пути, то есть собирается строить свою "Балтийскую трубу" (она будет проложена из Норвегии на польскую территорию), а также расширять терминал в Свиноуйсьце по приему СПГ.

О том, что "Северный поток – 2" якобы подорвет единство Европы, из Варшавы в последнее время говорят регулярно. Несколько дней назад такой пугалкой стращал Старый Свет польский эксперт Камиль Зайончковский, причем почти в таких же словах. Правда, этот эксперт еще призвал сделать все, чтобы рентабельность нашей трубы оказалась в разы ниже планируемой участниками проекта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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