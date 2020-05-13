Для "Северного потока - 2" нашли запасной вариант
Трубоукладчик "Академик Черский" – не единственный вариант для завершения проекта "Северный поток – 2", хотя и самый дешевый. На это указал замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
По его словам, у "Газпрома" есть еще одно более-менее подходящее для таких работ судно – "Фортуна". Оно, кстати, сейчас находится в Балтийском море. Кроме того, взяться за проект может и иностранный подрядчик, который не испугается, как швейцарская компания Allseas, угрозы американских санкций.
"У нас существует опыт такого взаимодействия, если мы вспомним о работе китайского укладчика в процессе строительства энергетического моста в Крым", – напомнил Фролов.
При этом он рекомендовал не заблуждаться, что США якобы потеряли интерес к "Северному потоку – 2" из-за эпидемии коронавируса, пишет издание "Пронедра" . То обстоятельство, что в американских СМИ сейчас обсуждаются более животрепещущие темы, не отменяет принятых санкций и политического курса США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон даже на фоне пандемии коронавируса навязывают окружающим свои правила.
"Северный поток – 2" предназначен для поставок природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Из-за санкций США строительство было прервано, когда осталось проложить последний 150-метровый участок в водах Дании. Предполагалось, что работы закончит трубоукладчик "Академик Черский", однако пока он кружит по морям и океанам, постоянно меняя маршрут. На днях его заметили в Германии
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