Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Для "Северного потока - 2" нашли запасной вариант

Для "Северного потока - 2" нашли запасной вариант
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Достраивать газопровод "Газпром" может не только собственными силами

Трубоукладчик "Академик Черский" – не единственный вариант для завершения проекта "Северный поток – 2", хотя и самый дешевый. На это указал замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, у "Газпрома" есть еще одно более-менее подходящее для таких работ судно – "Фортуна". Оно, кстати, сейчас находится в Балтийском море. Кроме того, взяться за проект может и иностранный подрядчик, который не испугается, как швейцарская компания Allseas, угрозы американских санкций.

"У нас существует опыт такого взаимодействия, если мы вспомним о работе китайского укладчика в процессе строительства энергетического моста в Крым", – напомнил Фролов.

При этом он рекомендовал не заблуждаться, что США якобы потеряли интерес к "Северному потоку – 2" из-за эпидемии коронавируса, пишет издание "Пронедра" . То обстоятельство, что в американских СМИ сейчас обсуждаются более животрепещущие темы, не отменяет принятых санкций и политического курса США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон даже на фоне пандемии коронавируса навязывают окружающим свои правила.

"Северный поток – 2" предназначен для поставок природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Из-за санкций США строительство было прервано, когда осталось проложить последний 150-метровый участок в водах Дании. Предполагалось, что работы закончит трубоукладчик "Академик Черский", однако пока он кружит по морям и океанам, постоянно меняя маршрут. На днях его заметили в Германии

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Больше 10 тысяч зараженных: свежая статистика по коронавирусу в России на 13 мая

Жертвами COVID-19 стали еще 96 человек

Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая

Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей