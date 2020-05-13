Американцы пытаются повернуть в свою пользу даже глобальный кризис

Вашингтон использует пандемию коронавируса, чтобы навязать другим собственную точку зрения на миропорядок, который, по их мнению, должен существовать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая в среду, 13 мая, видеоконференцию глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, США изобретают так называемые "правила", которым пытаются заставить следовать всех. А против тех, кто проводит независимую политику, идет давление."Раздаются голословные обвинения в адрес Китая, России", - указал министр.

В то же время призывы приостановить односторонние санкции хотя бы на период борьбы с коронавирусом игнорируются, несмотря на то что эти санкции "препятствуют гуманитарным поставкам медикаментов, оборудования и продовольствия", цитирует РИА "Новости" Лаврова.

Ранее США обвинили КНР в намеренном распространении коронавирусной инфекции. В то же время при поддержке ВОЗ они потребовали открыть пограничный переход в Сирии якобы для поставок гуманитарной помощи. Однако Москва и Дамаск считают, что Вашингтон хочет воспользоваться этим путем для нелегального транзита оружия и нефти.