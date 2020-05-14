Недовольство немцев последствиями борьбы с коронавирусом списали на российских агитаторов

Все больше жителей Германии высказываются против ограничений, введенных властями на фоне пандемии коронавируса. Массовые акции протеста состоялись в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дортмунде. Однако дело не только в экономическом кризисе: немецкие СМИ утверждают, что российские агенты воспользовались социальными проблемами в ФРГ, чтобы расшатать общество.

Среди протестующих и лидеров активистов очень много граждан, дружественно настроенных по отношению к Кремлю, сообщает Deutsche Welle. Издание отмечает, что демонстрации в Берлине инициировал репортер Ульрих Геллерман, сотрудничающий с агентством "Россия сегодня". И якобы именно RT и радио Sputnik затем очень подробно освещали эти протесты.

Кроме того, немецкие журналисты обратили внимание, что против карантина публично выступает местный праворадикал Юрген Эльзессер, который часто мелькает в российских государственных СМИ. Власти Германии не скрывают, что обеспокоены этими протестами, но, дескать, не из-за того, что подрывается доверие к проводимому ими курсу, а из-за опасности распространения коронавируса среди демонстрантов.

В Министерстве внутренних дел уже заявили, что намерены впредь жестко пресекать попытки организовать массовые акции. Ранее спецслужбы Незалежной заявили, что российские агенты подрывают усилия украинских властей по борьбе с коронавирусом, в частности, агитируя жителей не соблюдать карантин.