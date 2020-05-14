Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ: протесты против карантина в Германии поддерживает Кремль

СМИ: протесты против карантина в Германии поддерживает Кремль
Фото: Rolf Zöllner via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Недовольство немцев последствиями борьбы с коронавирусом списали на российских агитаторов

Все больше жителей Германии высказываются против ограничений, введенных властями на фоне пандемии коронавируса. Массовые акции протеста состоялись в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Дортмунде. Однако дело не только в экономическом кризисе: немецкие СМИ утверждают, что российские агенты воспользовались социальными проблемами в ФРГ, чтобы расшатать общество.

Среди протестующих и лидеров активистов очень много граждан, дружественно настроенных по отношению к Кремлю, сообщает Deutsche Welle. Издание отмечает, что демонстрации в Берлине инициировал репортер Ульрих Геллерман, сотрудничающий с агентством "Россия сегодня". И якобы именно RT и радио Sputnik затем очень подробно освещали эти протесты.

Кроме того, немецкие журналисты обратили внимание, что против карантина публично выступает местный праворадикал Юрген Эльзессер, который часто мелькает в российских государственных СМИ. Власти Германии не скрывают, что обеспокоены этими протестами, но, дескать, не из-за того, что подрывается доверие к проводимому ими курсу, а из-за опасности распространения коронавируса среди демонстрантов.

В Министерстве внутренних дел уже заявили, что намерены впредь жестко пресекать попытки организовать массовые акции. Ранее спецслужбы Незалежной заявили, что российские агенты подрывают усилия украинских властей по борьбе с коронавирусом, в частности, агитируя жителей не соблюдать карантин.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Заразившийся COVID-19 Песков вышел на связь

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о здоровье

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей