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Судно для завершения "Северного потока - 2" встало на якорь в Германии

Судно для завершения "Северного потока - 2" встало на якорь в Германии
Фото: Stefan Sauer/ dpa/www.globallookpress.com
Ранее “Академика Черского” рассматривали как вариант замены швейцарским судам

После вступления в силу американских санкций, строительство “Северного потока – 2” было остановлено. Швейцарская компания Allseas прекратила работу по проекту и увела свои трубоукладчики.

Сообщается, что сейчас российское судно “Академик Черский”, которое считают единственным инструментом для строительства на данный момент, бросило якорь недалеко от логистического центра строительства "СП – 2" в порту Мукран. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные портала по отслеживанию кораблей MarineTraffic. 

Судно покинуло порт Находки в феврале. 2 мая оно достигло Калининграда, откуда отправилось в Германию. 

По последним данным “Северный поток-2” достроен на 93%. Его запуск запланирован на конец 2020 года.

Ранее стало известно, что Трампу посоветовали переключить свое внимание на другую трубу, которая угрожает поставкам газа из США. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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