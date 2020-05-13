Российское судно заправляется трубами в немецком порту

Спутниковые снимки морской гавани Мукран в Германии, где на прошлой неделе встал на якорь трубоукладчик "Академик Черский", свидетельствуют о том, что к достройке газопровода "Северный поток – 2" все готово. Об этом сегодня пишет Bloomberg.

На изображениях, полученных Planet Labs inc. 10 мая, видно, что участки трубопровода перенесены на причал, оборудованный краном для погрузки. Данные по слежению за кораблями показывают, что судно для углубления морского дна, эксплуатируемое подрядчиком строительства Nord Stream 2, а также российский трубоукладчик находятся в непосредственной близости от пристани. Отмечается, что в среду, 13 мая, "Академик Черский" переместился к причалу, загруженному трубами, пишет издание.

Текущая деятельность в порту Мукран в разгар локализации эпидемии коронавируса подчеркивает стратегическую важность проекта. Объект, расположенный на острове Рюген, примерно в 300 км (326 милях) к северу от Берлина, является ключевым логистическим центром Nord Stream 2, который начал принимать участки трубопровода в 2016 году.

Оператор "СП – 2" подтвердил Bloomberg, что сегменты труб хранятся в Мукране, но отказались комментировать, означает ли прибытие "Черского", что возобновляется строительство проекта. "Угроза санкций США" – это "незаконная дискриминация европейских компаний", заявил в среду Nord Stream 2 в ответе на запрос издания по электронной почте.

В статье напоминается, что строительство "Северного потока – 2" было сорвано пять месяцев назад после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении его участников. Теперь, после трехмесячного кругосветного плавания, трубоукладчик "Академик Черский" может завершить проект, вопреки рестрикциям Вашингтона. По информации издания, незаконченными остаются 6% морского участка газопровода.