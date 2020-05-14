Эксперт рассказал о двух факторах, которые повлияют на работу российского судна

Несмотря на публикации о готовности трубоукладчика "Академик Черский" достроить газопровод "Северный поток – 2", еще рано говорить о том, что проект находится на завершающем этапе реализации, пока он лишь на стадии возобновления работ. С таким мнением выступил руководитель энергетического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Громов.

"Возобновление строительства только готовится, американские власти пока никак не отреагировали на это событие, но я смею вас уверить, что наверняка отреагируют", – сказал эксперт в комментарии для "Sputnik Литва".

По его словам, завершение проекта "СП – 2" будет зависеть от двух факторов: от скорости укладки труб "Академиком Черским" и насколько быстро Вашингтон захочет и введет какие-то дополнительные санкции.

Он посоветовал наблюдать за "решающим актом драмы" вокруг нашего газопровода, а именно, сможет ли "Газпром" его достроить или западные партнеры России опять вставят "палки в колеса" проекта, подчеркнул Громов.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что, согласно спутниковым снимкам немецкого порта Мукран (является логистическим центром проекта Nord Stream 2), на его причале наблюдается активность по перемещению участков труб газопровода и крана по их подъему. Также у гавани находятся "Черский" и судно для углубления морского дна.

