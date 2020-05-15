Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений

"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений
Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Такое решение вынес регулятор ФРГ
"Северный поток – 2" не удалось вывести из-под ограничений, которые предусмотрены обновленной газовой директивой Евросоюза. Такое решение сегодня, 15 мая, принял регулятор ФРГ. Об этом сообщается в официальном заявлении. Напомним, заявку на освобождение российского газопровода от правил директивы ЕС ранее подал новость дополняется
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими

Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

965 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей