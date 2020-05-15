"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений

Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

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Такое решение вынес регулятор ФРГ

"Северный поток – 2" не удалось вывести из-под ограничений, которые предусмотрены обновленной газовой директивой Евросоюза. Такое решение сегодня, 15 мая, принял регулятор ФРГ. Об этом сообщается в официальном заявлении. Напомним, заявку на освобождение российского газопровода от правил директивы ЕС ранее подал новость дополняется