Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Вопрос с правами на использование "Северного потока – 2" в Германии пока нельзя считать закрытым. На это указал немецкий политолог Александр Рар. По его мнению, регулятор ФРГ принял решение под давлением определенных кругов и без учета экономических интересов страны.

"Федеральное сетевое агентство вынесло решение, которое противоречит интересам ФРГ и политике немецкого правительства, – приводит РИА "Новости" слова Рара. Политолог уверен, что "пследнее слово о Nord Stream 2 еще не произнесено".

Ранее немецкий регулятор объявил об отклонении заявки оператора проекта "Северный поток – 2", в которой содержалась просьба вывести будущий газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что Россия сможет использовать только половину мощности экспортной трубы, вторую половину придется отдать другим возможным поставщикам газа.

Вердикт Федерального сетевого агентства ФРГ может быть оспорен в течение месяца, пишет "Взгляд". "Мы намерены, прежде всего, изучить это решение, спокойно оценить его, а также, конечно, изучить меры с целью защиты своих прав", – отреагировали в Nord Stream 2.

Газопровод "Северный поток – 2" предназначен для поставок 55 млрд кубометров газа в год из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Строится на деньги "Газпрома" и европейских инвесторов. Реализация проекта приостановилась в конце 2019 г., после того как стройку покинул швейцарский подрядчик из-за угрозы американских санкций.

