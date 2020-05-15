Решением по "Северному потоку - 2" Германия подвела Европу
Решение регулятора ФРГ по заявке Nord Stream 2 AG по "Северному потоку – 2" в будущем приведет к росту цен на газ для европейских потребителей, что отразится на карманах населения Старого Света. Об этом заявил представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.
По его словам, ожидалось, что Федеральное сетевое агентство примет иное решение, которое бы удовлетворяло интересы немцев и европейцев. Однако с имплементацией новой Газовой директивы в законодательство ФРГ "ребенка уже выплеснули вместе с водой".
Котре считает, что за документом "стоят очень жесткие интересы США" в сфере энергополитики.
При этом, подчеркнул депутат, газопровод "Северный поток – 2" остается важным проектом для Германии и Европы в целом в плане диверсификации поставок голубого топлива. Вот только после сегодняшнего решения можно ожидать роста цен на сырье для европейцев, прогнозирует немец.
"Таким образом, Федеральное сетевое агентство и правительство ФРГ несут сейчас ответственность за то, что потребители газа в Европе засунут руки глубже в карманы, чтобы оплатить это", – цитирует РИА "Новости" Котре.
Также он отметил, что применение новой ГД в отношении "СП – 2" незаконно, поскольку при запуске проекта несколько лет назад инвесторы опирались действовашими тогда правовыми нормами.
Напомним, ранее в пятницу, 15 мая, регулятор ФРГ принял решение не выводить российскую трубу из-под ограничений, предусмотренных обновленной газовой директивой Евросоюза. Основанием стало якобы то, что Россия не выполнила условие, необходимое для того, чтобы избежать этих новых ограничений – проект не реализовали до 23 мая.
Позже сегодня известный немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что последнее слово в данном вопросе еще не сказано. Тем более вердикт сетевого агентства Германии можно опротестовать.
Российские же аналитики полагают, что у "Газпрома" есть, как минимум, три варианта сценария исполнения этого решения (напомним, ГД обязывает РФ отдать половину мощности газопровода альтернативным поставщикам", пишет "МК".
Первый: создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять 12-мильным немецким участком трубы на Балтике. Тогда правило "разный оператор и поставщик" будет соблюдено.
Второй: доступ к "Северному потоку – 2" получат другие российские компании, например, "Роснефть" и "Новатэк", в результате чего, в выигрыше все равно окажется отечественная топливная отрасль.
Третий: на освободившиеся 50% мощностей трубы "Газпром" может проводить аукционы среди российских и иностранных поставщиков, что несколько невыгодно для родного газа, но зато не даст ЕС предъявлять очередные претензии.
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Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии
Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный
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