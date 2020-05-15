Германия действовала в угоду жестким интересам США

Решение регулятора ФРГ по заявке Nord Stream 2 AG по "Северному потоку – 2" в будущем приведет к росту цен на газ для европейских потребителей, что отразится на карманах населения Старого Света. Об этом заявил представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по энергетике Штеффен Котре.

По его словам, ожидалось, что Федеральное сетевое агентство примет иное решение, которое бы удовлетворяло интересы немцев и европейцев. Однако с имплементацией новой Газовой директивы в законодательство ФРГ "ребенка уже выплеснули вместе с водой".

Котре считает, что за документом "стоят очень жесткие интересы США" в сфере энергополитики.

При этом, подчеркнул депутат, газопровод "Северный поток – 2" остается важным проектом для Германии и Европы в целом в плане диверсификации поставок голубого топлива. Вот только после сегодняшнего решения можно ожидать роста цен на сырье для европейцев, прогнозирует немец.

"Таким образом, Федеральное сетевое агентство и правительство ФРГ несут сейчас ответственность за то, что потребители газа в Европе засунут руки глубже в карманы, чтобы оплатить это", – цитирует РИА "Новости" Котре.

Также он отметил, что применение новой ГД в отношении "СП – 2" незаконно, поскольку при запуске проекта несколько лет назад инвесторы опирались действовашими тогда правовыми нормами.

Напомним, ранее в пятницу, 15 мая, регулятор ФРГ принял решение не выводить российскую трубу из-под ограничений, предусмотренных обновленной газовой директивой Евросоюза. Основанием стало якобы то, что Россия не выполнила условие, необходимое для того, чтобы избежать этих новых ограничений – проект не реализовали до 23 мая.

Позже сегодня известный немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что последнее слово в данном вопросе еще не сказано. Тем более вердикт сетевого агентства Германии можно опротестовать.

Российские же аналитики полагают, что у "Газпрома" есть, как минимум, три варианта сценария исполнения этого решения (напомним, ГД обязывает РФ отдать половину мощности газопровода альтернативным поставщикам", пишет "МК".

Первый: создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять 12-мильным немецким участком трубы на Балтике. Тогда правило "разный оператор и поставщик" будет соблюдено.

Второй: доступ к "Северному потоку – 2" получат другие российские компании, например, "Роснефть" и "Новатэк", в результате чего, в выигрыше все равно окажется отечественная топливная отрасль.

Третий: на освободившиеся 50% мощностей трубы "Газпром" может проводить аукционы среди российских и иностранных поставщиков, что несколько невыгодно для родного газа, но зато не даст ЕС предъявлять очередные претензии.

