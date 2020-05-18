В Киеве считают, что Москва правильно когда-то решила возводить газопровод в обход Незалежной

У России достаточно мощностей имеющихся газопроводов для поставок топлива в страны Евросоюза транзитными маршрутами до восстановления сырьевого рынка после кризиса, а к этому моменту "Газпрому" удастся достроить "Северный поток – 2". Об этом заявил украинский аналитик Валентин Землянский.

"На сегодня те объемы, которые поставлял "Газпром", будут избыточны. Максимально он выходил на 200 млрд куб в год" – сказал эксперт в эфире "Перший Козацький" на его странице в "Ютюб".

По его мнению, мировая экономика будет очень тяжело выходить из коронавирусного кризиса, поэтому до конца лета 2021 года никаких резких колебаний ни по ценам, ни по объемам потребления не случится.

Давайте понимать, что история с (газопроводом) "Ямал-Европа 2", она же стала на повестке дня в то же время, когда стал "Северный поток". Он раньше рассматривался, но когда рассматривались альтернативы – либо "Северный поток", либо "Ямал-Европа 2", вторая очередь, отдали предпочтение "Северному потоку"", – напомнил украинец предысторию вопроса.

Он считает, что, исходя из нынешней геополитической ситуации, решение о строительстве "СП – 2" было верным.

"Если бы сейчас пришлось останавливать обе очереди "Ямал-Европа", это было бы более болезненным, а так – нет. В принципе, на этом России делала акцент – никаких транзитных стран, мы напрямую поставляем газ Германии", – пояснил Землянский.

Он уверен, что российские газовые проекты будут завершены, т.к. нет предпосылок, что им что-то угрожает.

Напомним, ранее в понедельник "Газпром" объявил о начале проектно-изыскательных работает для реализации еще одного своего масштабного проекта – газопровода "Сила Сибири – 2". Топливо из Ямала будет поставляться по новой трубе через Монголию в Китай.

