"Газпром" начал изыскательные работы нового газопровода, идущего в Китай

Россия приступила к проектно-изыскательным работам по реализации строительства трубопровода "Сила Сибири – 2". Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что по новой трубе российский газ в объеме 50 млрд куб в год пойдет через территорию Монголии в Китай. Одновременно голубое топливо Ямала планируется поставлять и европейским потребителям.

По словам Миллера, "Сила Сибири – 2" должна соединить западную ГТС с восточной частью РФ. Подписанное в 2015 г. соглашение между "Газпромом" и китайской национальной корпорацией CNPC предсматривает строительство нового газопровода по уже действующему маршруту от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до границы РФ с КНР.

Как напоминает РИА "Новости", в марте президент страны Владимир Путин в ходе встречи с Миллером дал поручение о начале проектно-изыскательских работ для "Силы Сибири – 2".

Первая нитка (восточная) сибирского газового тракта, строительство которого велось более пяти лет, была запущена в конце декабря 2019 года. Его протяженность составляет примерно 2200 км (по данным агентства Bloomberg, длина российской часть 2980 км, а китайской – 3370 км). Газопровод доставляет сырье от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. По нему газ доставляется российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

На проект "Сила Сибири" потрачено 1,1 трлн рублей.

В начале мая китайские СМИ сообщили, что в конгрессе США забили тревогу по случаю реализации планов России по доставке нашего топлива на азиатский континент. Таким образом, это угрожает поставкам американского сжиженного газа. Конгрессмены считают, что Вашингтон должен перестать уделять внимание "Северному потоку – 2", поскольку беда для экономики Штатов возникла на другом конце РФ.

