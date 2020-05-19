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Лавров: "Северный поток - 2" будет построен

Лавров: "Северный поток - 2" будет построен
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский министр назвал проект выгодным для всей Европы

Газопровод "Северный поток – 2" будет обязательно достроен. В этом уверен глава МИД России Сергей Лавров. Выступая на брифинге по итогам заседания Совета государств Балтийского моря, он выразил сомнение, что проект можно остановить.

"Я убежден, что он будет реализован, в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации, в этом заинтересована в конце концов вся Европа", – цитирует РИА "Новости" главу внешнеполитического ведомства.

По его мнению, новая российская труба лишь укрепит энергетическую безопасность Старого Света, поэтому он призвал не политизировать проект. Лавров отметил, что связанные с реализацией "СП – 2" вопросы "Газпром" решает в судебном порядке.

"Будет подаваться апелляция и в Германии, и в структурах Евросоюза, Еврокомиссии. Я бы здесь не стал искать какую-то политическую подоплеку в том, что компания собирается делать. Но то, что проекту пытаются активно мешать – это факт", – подчеркнул глава МИД.

Затрагивая тему отказа Федерального сетевого агентства ФРГ в заявке Nord Stream 2 AG об освобождении "СП – 2" от требований новой газовой директивы ЕС, Лавров заявил, что Москва никаким образом не собирается влиять на решение Берлина, как "пытаются делать наши американские партнеры, в частности, в ходе телефонного разговора с (главой МИД ФРГ) Хайко Маасом (госсекретаря США) Майка Помпео, о котором госдепартамент так бравурно сообщил".

Напомним, диалог между американским и немецким министрами состоялся накануне. Тогда же Госдеп уведомил, что Помпео и Маас обсудили, в частности, как совместно "противодействовать продолжающейся агрессии России против Украины" и прочее.

Сам Маас ранее сегодня перед переговорами глав МИД Совета государств Балтийского моря, комментируя слухи о прибывшем в начале мая в германский порт Мукран российском трубоукладчике "Академик Черский", сообщил, что лично он не получал никаких "предостережений" на сей счет из посольства США в Берлине.

Добавим, в СМИ внимательно следят за передвижением нашего судна. "Утро" писало, что, исходя из спутниковых снимков, в немецкой гавани идут активные работы по загрузке-выгрузке труб. Эксперты делают вывод, что "Черский" готов выйти на достройку "Северного потока – 2".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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