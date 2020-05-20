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Суд отклонил иски "Северного потока - 2" против газовой директивы

Суд отклонил иски "Северного потока - 2" против газовой директивы
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Оператор российского газопровода дважды в пршлом году обращался в инстанцию

Европейский суд отклонил иски Nord Stream 2 AG, поданных оператором "Северного потока – 2" против решения по законодательству о газе относительно газопроводов из третьих стран. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение инстанции.

"Суд объявляет, что иск Nord Stream AG and Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет отдельные правила рынка на газопроводы из третьих стран, не принимается судом", – следует из вердикта.

Напомним, Европарламент, в своей борьбе против конкретно проекта "СП – 2" под предлогом установления в Старом свете альтерантивных источников получения топлива ради энергобезопасности, приняли в апреле 2019 г. обновленную газовую директиву (закон Евросоюза). Согласно новшеству, теперь трубопроводы, идущие из третьих стран, не входящих в ЕС, должны иметь разделенные компании – одна являться поставщиком газа, другая – транспортировщиком.

Однако в РФ поставлять сырье может исключительно государственная корпорация "Газпром". Таким образом, новый газопровод "Северный поток – 2", который не успели из-за проволочек европейцев достроить в срок (при почти 100%-й оплате инвесторов), должен быть на 50% зарезервирован некими альтерантивными продавцами.

Оператор российской трубы Nord Stream 2 AG подавал два иска против решения Брюсселя – в июле и в ноябре прошлого года.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несмотря ни на что "Северный поток – 2" будет достроен, а все его проблемы будут решаться строго в судах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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