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"Северному потоку - 2" грозит простой после окончания строительства

"Северному потоку - 2" грозит простой после окончания строительства
Фото: Norbert Fellechner, via www.imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Газопровод может полноценно заработать лишь через несколько лет

Несмотря на задержку в строительстве "Северного потока – 2", работы по укладке труб завершатся. Однако сразу проект не будет работать так, как предполагалось. Этот неутешительный прогноз сделал Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. 

По его словам, у проекта могут быть разные проблемы, в том числе, стоит ожидать новые иски, особенно со стороны Польши, которая не хочет, чтобы "Северный поток – 2" заработал. Эксперт добавил, что спасти ситуацию может создание новой международной компании. Организация стала бы управлять поставками газа по этому направлению. 

"Если в ее акционерном капитале будут присутствовать крупные международные игроки, то организовать санкции против них будет крайне затруднительно", – отметил Пикин в разговоре с "Московским комсомольцем". 

По его словам, Германия хочет, чтобы газопровод был достроен. 

Ранее ФРГ отказала оператору проекта Nord Stream 2 AG в выведении "Северного потока – 2" из-под норм обновленной газовой директивы ЕС, которая при этом распространилась на "Северный поток", напоминает "Царьград". Теперь оператору придется  зарезервировать как минимум половину мощности газопровода под альтернативных поставщиков. Однако это невозможно, ведь "Газпром" – единственная компания в России, которая поставляет голубое топливо за границу. Оператор проекта пытался опротестовать это решение, но потерпел неудачу. 

Полина ИВАНОВА

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