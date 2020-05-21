Решение Берлина по Газовой директиве приведет к тому, что трубой воспользуются компании, которые не вложили в реализацию проекта ни рубля

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло два кардинально разных вердикта в отношении двух "Северных потоков". Первый уже действующий газопровод был выведен из-под обновленной Газовой директивы ЕС, а второй строящийся попал под европейское законодательство. Теперь, когда "СП – 2" будет достроен, половина его трубы должна быть заполнена топливом не оператора труб, а именно "Газпрома", а сторонними поставщиками сырья.

Ими могут оказаться компании, которые ни копейки не инвестировали в строительство "Северного потока – 2". Об этом сообщил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в комментарии "АиФ".

"Я надеюсь, что будет найден приемлемый выход из складывающейся вокруг "Северного потока – 2" ситуации, не влекущий за собой негативного эффекта для России. По крайней мере, было бы неправильно требовать от "Газпрома" бесплатно выйти из проекта, в который он вложил огромные средства", – отметил аналитик.

Он также объяснил, что немцы вывели первый российский газопровод, проложенный по дну Балтики, потому что он уже давно построен и действует. А вот "СП – 2" не успели завершить к 23 мая 2019 г., когда вступили в силу поправки к Третьему энергопакету ЕС, касающиеся трудопроводов, проложенных между странами Евросоюза и третьими государствами. Эти изменения не разрешают одной и той же компании владеть трубой и одновременно транспортировать по ней топливо.

По мнению Хазанова, если бы Берлин все-таки вывел из-под директивы недостроенный всего лишь примерно на 6,5% "Северный поток – 2", это бы никак не нанесло ущерба экономическим интересам ни Германии, ни ЕС.

"Им обоим нужен природный газ из России, покупать же его в США – удовольствие не из дешевых", – констатировал эксперт.

Ранее "Утро.ру" уже писало, какие варианты решения проблемы заполнения половины мощностей нового северного газопровода есть у России. В частности, "Газпром" может предоставить их другим отечественным поставщикам.

Как напоминает телеканал "360", накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ освободило "Северный поток" от Газовой директивы ЕС, которая не будет действовать на территории Германии в отношении этого газопровода сроком в течение 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года.

