Киев: Россия вырезает транзитные трубы на границе с Украиной

Киев: Россия вырезает транзитные трубы на границе с Украиной
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
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Власти Незалежной сокрушаются, что ничего противопоставить этому не могут

"Газпром" приступил к демонтажу труб на российской территории у границы с Украиной. Вероятно, это связано с тем, что между Киевом и Москвой сейчас нет контракта на поставки нашего газа. Об этом заявил глава Оператора ГТСУ Сергей Макогон.

"Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", – предположил украинский чиновник в интервью изданию OilPoint.

По его словам, такой шаг российского монополиста представляются проблемой, но повлиять на него Киев не может.

Пан Макогон заметил, что если "Газпрому" удастся достроить "Северный поток – 2" и новый газопровод полноценно заработает, то украинская ГТС останется совершенно без транзита. Тогда газотранспортная система Незалежной будет использоваться для внутренних поставок, импорта и добычи.

Представитель Киева сокрушается тем фактом, что Москва могла бы, но не хочет торговать российским сырьем для покупателей из Европы на границе с Украиной. РФ категорически против подобного бизнеса. Макогон констатировал: с обрезкой трубы строка "транзит" исчезнет из документов по доходам государства.

Ранее во вторник появилась информация о том, что к логистическому немецкому порту Мукран идут два "газпромовских" судна "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета". Предполагается, что эти корабли будут помогать "Академику Черскому" укладывать оставшиеся 160 км труб "Северного потока – 2" по дну Балтийского моря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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