Корабли могут быть на Балтике уже в июле

Суда снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", принадлежащие "Газпром флоту", прошли Суэцкий канал и движутся к Балтийскому морю. Предполагается, что они будут помогать трубоукладчику "Академик Черский" заканчивать строительство "Северного потока – 2".

"Сидоренко" и "Шеремета" добирались из Владивостока до Красного моря самым коротким южным маршрутом. У берегов Шри-Ланки 14 июня они встретились с кораблями ВМФ РФ, несшими службу в Сирии, и далее продолжили путь под охраной фрегата "Адмирал Григорович" и аварийно-спасательного буксира "Профессор Николай Муру".

При нынешней скорости "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" смогут прибыть на Балтику в первой половине июля, пишет EADaily. Там в немецком порту Мукран, считающемся логистической базой "Северного потока – 2", находятся сейчас российские трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна". Предполагается, что именно они будут прокладывать оставшиеся 160 км "Северного потока – 2" на участке возле Дании, а для работы им требуются суда снабжения.

Ранее ожидалось, что строительство возобновится летом, когда в Балтийском море нет штормов. Но датские власти заявили, что в июле – августе идет нерест трески, и запретили проводить в это время глубоководные работы. Таким образом строительство "Северного потока – 2" может продолжиться осенью 2020 года.

Проект "Северный поток – 2" задуман для поставок до 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию черед Балтийское море. Из-за санкций США стройку в январе 2020 г. покинул швейцарский подрядчик. Россия намерена закончить проект своими силами, несмотря на сообщения о готовящихся в США новых ограничениях в отношении компаний, связанных с газопроводом. По некоторым данным, под санкции может попасть даже правительство Германии, поддерживающее "Северный поток – 2".