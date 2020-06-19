Комиссию теперь взимают независимо от размера перечисления

Любые переводы денег через банкоматы Сбербанка обойдутся клиентам в 1% от суммы. Новые тарифы действуют по всей России со 2 июня 2020 года.

Ранее ожидалось, что банк оставит бесплатными переводы до 50 тыс.рублей для физических лиц. Но позже решили не распространять указанный лимит при использовании банкоматов, выяснил "Коммерсант".

При этом переводы на сумму менее 50 тыс. руб. через интернет или СМС остаются бесплатными, уточняет URA.RU. По мнению аналитиков, банк таким образом намерен компенсировать потерю комиссии за денежные переводы из одного регионального филиала в другой.

Запрет на межбанковский роуминг в России вступил в силу 14 июня.