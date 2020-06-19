Сбербанк отменил бесплатные переводы через банкоматы

Комиссию теперь взимают независимо от размера перечисления

Любые переводы денег через банкоматы Сбербанка обойдутся клиентам в 1% от суммы. Новые тарифы действуют по всей России со 2 июня 2020 года.

Ранее ожидалось, что банк оставит бесплатными переводы до 50 тыс.рублей для физических лиц. Но позже решили не распространять указанный лимит при использовании банкоматов, выяснил "Коммерсант".

При этом переводы на сумму менее 50 тыс. руб. через интернет или СМС остаются бесплатными, уточняет URA.RU. По мнению аналитиков, банк таким образом намерен компенсировать потерю комиссии за денежные переводы из одного регионального филиала в другой.

Запрет на межбанковский роуминг в России вступил в силу 14 июня.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты дня на 19 июня

Отборный юмор от "Утро.ру" поднимет настроение

"Нет желания выходить на сцену": Домогаров взбесился из-за травли Ефремова

Актер выступил против оскорблений в адрес попавшего в аварию артиста

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей