Обычно такие решения влекут за собой снижение процентов по вкладам населения

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 июня, постановил снизить ключевую ставку до 4,5% годовых. Таким образом она достигла своего исторического минимума в РФ.

Впервые за последние пять лет понижение ставки составило 1 процентный пункт, передает РИА "Новости". До этого Центробанк сокращал этот показатель в апреле 2020 года. По замыслу регулятора, это должно минимизировать рост инфляции.

Обычно снижение ключевой ставки влечет за собой уменьшение доходности по банковским вкладам. Эксперты уже отмечают активный отток денег из банков в РФ, так как россияне не видят смысла держать деньги на счетах при столь низких процентах и забирают вклады.