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По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, изменение ключевой ставки Центробанка отразится на ипотеке и ставкам по депозитам. Своим мнением эксперт поделился в беседе с изданием URA.RU.
"Чуть-чуть расширится ипотека за счет того, что на выходе из карантина постараются ее оживить", – предположил аналитик.
Он также уточнил, что потребительские кредиты банки начнут выдавать аккуратнее, потому что, согласно статистике, каждый пятый займ уходит в просрочку.
Калугин добавил, что снижение ставки ЦБ было предсказуемо, поэтому национальная валюта не отреагировала на нее слишком резко.
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