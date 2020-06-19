Курс рубля практически не отреагировал на случившееся

По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, изменение ключевой ставки Центробанка отразится на ипотеке и ставкам по депозитам. Своим мнением эксперт поделился в беседе с изданием URA.RU.

"Чуть-чуть расширится ипотека за счет того, что на выходе из карантина постараются ее оживить", – предположил аналитик.

Он также уточнил, что потребительские кредиты банки начнут выдавать аккуратнее, потому что, согласно статистике, каждый пятый займ уходит в просрочку.

Калугин добавил, что снижение ставки ЦБ было предсказуемо, поэтому национальная валюта не отреагировала на нее слишком резко.