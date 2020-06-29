"Американец" может подешеветь на треть в 2021 году

Вероятная вторая волна эпидемии COVID-19 может сильно ударить по доллару США. К такому выводу приходят ряд экспертов.

Американской денежной единице грозит удешевление на треть в следующем году, полагает экс-глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч.

По мнению аналитиков, новая программа Штатов по поддержке пострадавших от эпидемиологических мер бизнеса и граждан страны сулит доллару обвал, информируют "Ведомости".

Планы по выходу из экономического кризиса, которым следуют американские власти, проигрывают шагам руководства других стран, считают эксперты Deutsche Bank.

Согласно рейтингу Международного института управленческого развития о конкурентоспособных экономик мира, Америка в нем опустилась на 7 пунктов.

Ранее сегодня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об ускорении распространение эпидемии коронавируса на глобальном уровне. Он отметил, что ряд государств достигли "некоторого прогресса" в борьбе с развитием инфекции, но она все еще продолжает распространяться по свету. Он уверен, что самое худшее нас ждет впереди.

Руководитель ВОЗ заявил, что спустя полгода после начала пандемии заболели COVID-19 свыше 10 млн человек, умерли 500 тыс, пишет Reuters.

Добавим, что статистику по коронавирусу прочно возглавляют Штат. В общей сложности там инфицированы 2 637 077 граждан страны, скончались 128 437 человек.