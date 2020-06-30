В Европе захватывают пустующие дачи россиян

В Европе захватывают пустующие дачи россиян
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Вернуть недвижимость будет очень сложно: местные законы защищают своих

Состоятельных россиян ждет еще один неприятный сюрприз. Сейчас из-за пандемии коронавируса они не могут выехать за рубеж на отдых. Но даже когда границы откроются, многие не смогут воспользоваться своими резиденциями в европейских странах – пустующие виллы и квартиры уже заняли местные бездомные и мигранты.

Особенно распространен сквоттинг – самовольное заселение в чужой дом – в Испании, пишет "Газета.ру". Этому способствуют местные законы: полиция не может войти в квартиру, где кто-то живет, даже если жильцы не имеют никаких прав на недвижимость.

Выселить незваных гостей можно только через суд, но это долгая и дорогостоящая процедура. При этом до решения суда собственник квартиры не имеет права даже забрать собственные вещи из помещения.

Из-за пандемии, когда многие потеряли работу и возможность платить за жилье, число случаев сквоттинга многократно увеличилось не только в Испании, но и в Италии, в Великобритании и других странах, где россияне так любят покупать недвижимость. Смогут ли они попасть в свои дома, когда границы будут открыты, – большой вопрос. Местные жители и правозащитники рекомендуют им готовиться к худшему.

О том, какие страны распахнут свои двери для россиян в июле 2020 г., "Утро.ру" писало ранее. 

Николай ВИКТОРОВ

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