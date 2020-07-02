Китай предпочел Канаде Россию

Китай предпочел Канаде Россию
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Голубое топливо из Сибири оказалось лучше

Китай решил нарастить закупку природного газа в России, отказавшись при этом от контрактов на поставку топлива из Канады. Это стало неприятным сюрпризом для Оттавы.

Впрочем, не такая уж это и неожиданность. Опрошенные китайским изданием Sina эксперты отмечают, что в последнее время Пекин был недоволен качеством канадского газа и указывал на это партнерам. Однако те ничего не предприняли, чтобы изменить ситуацию. Терпеть это в КНР не стали, несмотря на давнее партнерство с Канадой. Тем более, что канадский газ легко заменить на российский.

Недавно стало известно, что экспорт газа из РФ в КНР будет увеличен до 130 млрд кубометров в год. Для этого планируется не только нарастить поставки по действующему газопроводу "Сила Сибири", но и использовать новую трубу "Сила Сибири – 2". Этих мощностей вполне хватит, чтобы удовлетворить потребности китайской промышленности, передает "ПолитРоссия".  

Еще одним фактором в пользу Москвы является ее репутация надежного поставщика энергоресурсов, отмечают эксперты. В результате решение Пекина нарастить сотрудничество увеличило перспективы газодобывающей отрасли РФ, а Канада осталась у разбитого корыта, пишет "Царьград".

О начале работ по проекту "Сила Сибири – 2" было объявлено весной 2020 года. Новый газопровод пройдет из России в Китай через территорию Монголии. Плановая мощность трубы – 50 млрд кубометров газа в год. В США уже заявили, что эта газовая магистраль угрожает поставкам американского СПГ в азиатский регион.

Николай ВИКТОРОВ

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