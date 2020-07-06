Эта сумма - треть прибыли "Норникеля" за прошлый год

Росприроднадзор посчитал убытки, нанесенные экологии от аварии на территории ТЭЦ-3 "Норильского никеля" и выставил компании счет на погашение ущерба.

В пресс-службе ведомства сообщили, что стоимость вреда, который был нанесен экологии от разлива топлива, составляет почти 148 млрд рублей. Отмечается, что от аварии на предприятии пострадали в том числе и водные объекты.

В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования пояснили, что речь идет об аварии, которая произошла 29 мая этого года. Тогда на ТЭЦ-3 просела бетонная площадка и разрушился резервуар. В следствии этого из резервуара вылилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению окружающей среды.

Как отмечает РИА "Новости", сумма, которую требует Росприроднадзор от "Норникеля" в качестве компенсации за последствия аварии, это треть прибыли компании за 2019 год или 15% выручки.

Напомним, что в конце мая руководители "Норникеля" пытались справиться с утечкой топлива своими силами, но упустили время. Из-за аварии в Красноярском крае объявили режим ЧС федерального значения, а директора ТЭЦ задержали.