Главное - пережить первый этап кризиса и продолжать строить экспортные газопроводы

Резкое снижение стоимости природного газа, вызванное карантином из-за коронавируса, выгодно потребителям – они могут заполнить хранилища дешевым топливом. Но и для экспортеров, среди которых лидирует Россия, грядут хорошие времена.

Низкие цены на газ подтолкнут потребителей активнее переходить именно на этот вид топлива, полагают эксперты Forbes. Особенно это актуально для Европы, которая приняла программу отказа от использования угля. Поэтому экологичный природный газ станет особенно популярным.

Россия уже является крупнейшим мировым поставщиком газа. Вдобавок сейчас она реализует еще несколько проектов по доставке трубопроводного сырья потребителям в Европе и Азии – "Северный поток – 2" и "Сила Сибири – 2". Если стране удастся заключить крупные долгосрочные газовые контракты, она преодолеет нынешний кризис и получит шанс на многомиллиардную прибыль.

К тому же ситуация на рынке газа быстро восстановится, пишет "ПолитРоссия" со ссылкой на американских экспертов. Уже к 2022 г. предложение будет соответствовать спросу, а после 2025 г. стоимость природного газа начнет подниматься и затем останется на высоком уровне, по крайней мере, до середины века за счет растущей экономики Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что доходы "Газпрома" за первые пять месяцев 2020 г. упали на 53%, а фактическая поставка газа сократилась на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.