Эксперт уверен, что на Западе такими прогнозами пытаются помочь США реабилитироваться на рынке "черного золота"

Прогнозы о росте цен на нефть до $150 за баррель прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт отметил, что такой скачок стоимости маловероятен. Если же прогнозы оправдаются, мировую экономику снова ждет крах.

При этом, на его взгляд, западные аналитики делают подобные прогнозы с одной целью – помочь реабилитироваться обнищавшим американским компаниям. Юшков пояснил, что многие разработчики сланцевой нефти сейчас находятся на грани банкротства. Шумиха вокруг роста цен на нефть может спровоцировать покупку акций таких компаний, что позволит им получить деньги и остаться на плаву.

Если же нефть действительно подскочит до такой стоимости, это все равно окажет негативное влияние на мировую экономику, передает "Царьград". Эксперт отметил, что высокая цена на топливо повлечет рост темпов добычи. Предложение повысится, спрос опять упадет, а с ним снова обрушатся цены на нефть.

"И в итоге – шоки постоянные. Они, конечно, очень неприятны для экономики всех нефтедобывающих компаний", – подчеркнул эксперт.

Оптимистичными прогнозами о росте цен на топливо ранее делился целый ряд аналитиков, сообщало издание The Wall Street Journal.

Ранее "Утро.ру" отмечало, что торговая война Китая с США может озолотить Россию. Дело в том, что на мировом рынке сейчас больше ценится не тот поставщик, что предлагает товар дешевле, а самый надежный.