Вашингтон увеличил темпы введения ограничений и расширил их географический охват

Новые санкции США представляют серьезную угрозу для "Северного потока – 2", считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Эксперт отметил, что расширение ограничений в отношении газопровода направлено на повышение градуса напряженности. Таким образом американцы хотят усилить давление на Россию и, насколько это возможно, затруднить процесс реализации проекта.

Новые рестрикции могут коснуться широкого круга лиц, так как снимаются существовавшие ранее ограничения. До 15 июля 2020 года они не распространялись на проекты, запущенные до 2 августа 2017-го. После отмены этого исключения все проекты РФ подпадают под санкционные меры, пишет издание "Реалист".



Как пояснил Тимофеев, теперь Вашингтон может вводить ограничения для всех, кто будет заключать новые контракты. У эксперта сложилось впечатление, что американские коллеги выполняют поставленный "план" по антироссийским санкциям – темпы введения новых ограничений возросли, а их географический охват значительно расширился.



Ранее сообщалось, что США намерены ввести новые санкции в отношении компаний, которые являются участниками "Северного потока – 2". Ограничения также могут коснуться второй нити "Турецкого потока – 2".