Москва уверена, что Вашингтон хочет заставить Старый Свет покупать газ по завышенной цене

В Кремле заявили, что Америка пытается недобросовестно конкурировать и грубо давит на европейский бизнес. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он прокомментировал предупреждение о том, что к проекту "Северный поток – 2" американские власти могут применить санкции.

Песков заверил, что эти негативные проявления относятся и к российским компаниям в том числе. По мнению Дмитрия Сергеевича, США пытаются заставить европейцев приобретать более дорогостоящий газ на невыгодных условия, пишет РИА "Новости". Этим высказыванием представитель Кремля дал оценку возможным мерам воздействия по вышеуказанному проекту.

Стоит отметить, что ранее, 15 июля, американский госсекретарь Майк Помпео опубликовал новые рекомендации. Они направлены на противодействие России через санкции. Эти меры приводят в невыгодное положение инвестиции, относящиеся к газопроводам России.

Проект, о котором идет речь, включает в себя возведение двух линий газопровода. Их общая площадь – почти 55 млрд кубометров голубого топлива в год. Они должны проходить от побережья России до Германии. США против проекта "Северный поток – 2", как и ряд других стран. Также американские власти пытаются продвигать свой природный газ.

Напомним, ранее свою оценку новым санкциям, предлагаемым Штатами, дал программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По словам эксперта, ограничения значительно ударят по "Северному потоку – 2".