Под новыми рестрикциями Вашингтона окажутся 120 европейских компаний

Заявления властей Соединенных Штатов о подготовке нового пакета санкций в отношении участников газопровода "Северный поток – 2" являются неслыханным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза. С такой реакцией выступил глава профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес.

По его мнению, немедленные рестрикции Вашингтона в отношении европейских партнеров оператора российской трубы Nord Stream 2 констатируют самый низкий уровень трансатлантических отношений.

"Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются, и около 120 компаний из двенадцати европейских стран находятся под прямой угрозой санкций США", – цитирует РИА "Новости" немца.

Гермес также отметил, что "беспрецедентное вмешательство" Штатов в энергетическую независимость Европы приведет к дефициту поставок топлива, а значит, и к повышению цен на сырье.

По его данным, штатовские ограничения ставят под угрозу инвестиции в "СП – 2", которые исчисляются суммой в размере €12 миллиардов. Также Гермес предупредил, что подобные действия Вашингтона приведут к тому, что европейцы, потребляющие газ, должны будут ежегодно дополнительно тратить до €4 млрд в случае отказа от поставок по новому российскому трубопроводу.

"США попирают свободную и честную конкуренцию и используют санкции без ограничений для отстаивания своих экономических интересов. У ЕС нет иного выбора, кроме как с осторожностью отреагировать на эту попытку вымогательства", – отметил глава Восточного комитета.

Немец подчеркнул, что Комиссия ЕС должна атаки на суверенитет на Европу из-за океана отразить и немедленно предложить "жесткий каталог" ответных мер.

Помимо этого, предложил он, Брюсселю необходимо создать для европейских компаний щит, который бы защитил их от финансового ущерба в случае введения американских санкций.

По информации Гермеса, в результате уже действующих рестрикций Вашингтона в отношении РФ германо-российская торговля теряет каждый год около €20 миллиардов.



Ранее глава Госдепа США Майк Помпео сообщил, что американские власти намерены наложить санкции на "СП – 2" и вторую нитку "Турецкого потока" в рамках противодействия Москве.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст направил письмо в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и авторов законопроекта по расширению рестрикций против нашего газопровода с призывом не принимать очередной пакет санкций, поскольку они подрывают трансатлантическое партнерство и наносят ущерб репутации Штатов и американской экономике в ЕС.

