Медведев назвал "борзостью" санкции США против "Северного потока - 2"

Медведев назвал "борзостью" санкции США против "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Экс-глава российского кабмина уверен, что газопровод будет достроен

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев охарактеризовал очередные угрозы Вашингтона ввести рестрикции в отношении "Северного потока – 2" как простые и борзые. При этом он заявил, что проект все равно будет завершен, несмотря на препятствия Соединенных Штатов.

По словам бывшего премьера, американцы все назвали своими именами: российский газопровод напрямую угрожает бизнесу США, они хотят поставлять свой СПГ в Европу, им мешает наша труба, конкуренции не желают.

Медведев считает, что Вашингтону "плевать" на европейских партнеров, солидарность в нынешние кризисные времена и прочие нюансы международной политики.

"От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально", – написал зампред Совбеза в "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что "СП – 2" обязательно достроят, поскольку в истории еще не было такой ситуации, чтобы такой серьезный проект, в который многие страны вложили миллиардные инвестиции, остался бы незавершенным.

"Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей", – резюмировал Медведев.

Накануне глава Госдепа Майк Помпео уведомил о включении газопроводов "Северный поток – 2" и второй нитки "Турецкого потока" в обновленные публичные рекомендации в рамках закона о санкциях против России.

В Германии резко раскритиковали данный шаг Вашингтона. Так, глава профильной ассоциации Восточный комитет немецкой экономики Оливер Гермес назвал новую американскую дубину "беспрецедентным вмешательством" Штатов в энергетическую независимость Европы.

Негативно восприняли санкции заокеанского союзника и в Австрии.


"Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры", – говорится в сообщении австрийского МИД в "Твиттер".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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