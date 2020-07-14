Немцы просят американцев отменить санкции против "Северного потока - 2"

Немцы просят американцев отменить санкции против "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Берлин написал в Вашингтон письмо, в котором призвал Штаты уважать выбор европейцев

Германия призвала США не принимать очередной пакет санкций в отношении участников проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в письме председателя комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клауса Эрнста, направленного в адрес спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и авторов законопроекта по расширению рестрикций против российской трубы.

Немецкий депутат отметил, что его американские коллеги совершенно справедливо и без сомнения оказали бы сопротивление любому вмешательству из-за границы во внутренние дела Техаса, Висконсина или Пенсильвании.

"Европа, в свою очередь, ожидает, что и вы будете уважать решения, принятые демократическим путем в рамках Европейского союза", – говорится в послании немца, отрывок из которого публикует газета Süddeutsche Zeitung.

По его мнению, экстерриториальное применение санкций США подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации Вашингтона и американской экономики в ЕС.

Обвинение в том, что газопровод ведет к зависимости Германии от России, необоснованны, утверждает Эрнст. Также он напомнил, что Берлин "очень активно и успешно" выступил за новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину.

Новые рестрикции Штатов являются очередной головной болью участников "СП – 2", поскольку несут угрозу владельцам судов, которые используются при достройке газопровода, а также страховым компаниям.

Напомним, недавно Дания разрешила оператору проекта Nord stream 2 продолжить укладку труб с помощью кораблей с якорями в своих территориальных водах на Балтике. Однако достройка может начаться не ранее 3 августа, пока будут приниматься апелляции на выданное решение.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 15 июля 2020 года

Для многих людей день будет благоприятным для решения рабочих вопросов

Россияне начали массово откладывать выход на пенсию

Таким образом люди пытаются повысить размер выплат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей