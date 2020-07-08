Способная достроить "Северный поток - 2" баржа совершает странные маневры

Способная достроить "Северный поток - 2" баржа совершает странные маневры
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Проект замер в ожидании подачи апелляции на решение Копенгагена о судах

Баржа-трубоукладчик "Фортуна", которая, скорее всего, будет участвовать в возобновлении реализации проекта "Северный поток – 2", вошла в территориальные датские воды на Балтике. При этом судно почему-то отдалилось от острова Борнхольм, где расположен недостроенный участок газопровода.

Накануне "Фортуна" заходила в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром "СП – 2", в том числе, там находится склад труб компании-оператора Nord Stream 2 AG. Как полагает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, такие странные маневры баржи могут быть связаны с тем, что она определяет техническую сторону будущих работ.

Напомним, в начале недели Датское энергетическое агентство (DEA) выдало разрешение Nord Stream 2 AG продолжить укладку газопровода при помощи судов с якорным позиционированием. Но возобновить строительство нельзя до 3 августа, когда закончится срок подачи апелляций на данное решение.

"Возможно, сейчас он (трубоукладчик – ред.) либо определяет необходимость работы на местах, либо будет создавать какой-то запас труб на случай, если придут вспомогательные суда. Разрешение дано на два судна, поэтому вполне возможно, что там будут вестись какие-то технические работы", – пояснил Брутер РИА ФАН.

Эксперт отметил, что сейчас Дания пытается в своих действиях по "СП – 2" маневрировать между Германией и США. Поэтому, выдав так скоро разрешение на участие судов с якорями в датских водах Балтики, Копенгаген, пока будет ожидать от кого-либо апелляции, понаблюдает за реакцией Вашингтона.

"Если все будет спокойно, и американцы не будут очень сильно давить, тогда оно пройдет. А если что-то пойдет не так, у датчан еще есть возможность отыграться", – полагает политолог.

По его мнению, еще рано говорить, что с нашим газопроводом все будет хорошо, хотя и предполагает, что он технически все-таки будет готов к реализации. Также эксперт уверен, что Штаты обязательно введут новые санкции в отношении "Северного потока – 2", вопрос лишь, насколько они окажутся жесткими.

Накануне "Утро.ру" писало, что возобновлению строительства газопровода в августе может помешать вполне природное явление, а именно нерест трески. А между тем, на укладку оставшихся чуть менее ста километров, строителям понадобится всего около 2-3 месяцев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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