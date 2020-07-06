Эксперт: "Северный поток - 2" завершат осенью текущего года

Эксперт: "Северный поток - 2" завершат осенью текущего года
Фото: Axel Schmidt/dpa/www.globallookpress.com
Работы на Балтике могут возобновиться не раньше августа

Проект "Северный поток – 2" может быть завершен уже нынешней осенью, строителям нужно уложить не больше 100 км труб в Балтийском море. С таким прогнозом выступил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя сегодняшнюю новость о том, что Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании-оператору Nord Stream 2 AG достроить российский газопровод в своих водах при помощи трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

По его словам, "СП – 2" явно будут завершать трубоукладчик "Академик Черский" и якорная баржа "Фортуна". Оба судна уже находятся в немецком порту Мукран, где располагается логистический центр российского газопровода. Эксперт отметил, что они работают медленнее, чем задействованные ранее швейцарские суда фирмы Allseas.

"Академик Черский" может укладывать два километра в сутки, баржа "Фортуна" и того меньше. Но на самом деле общая протяженность двух участков там – не более 100 километров", – рассказал радио Sputnik Юшков.

Эксперт подчеркнул, что использование данных судов все равно ускорят процесс достройки. Также он напомнил, что сегодня в Калининград пришли корабли снабжения, куда ранее заходил и "Академик Черский", который позже ушел в Мукран. Судя по всему, он имел в виду "Остапа Шеремета" и "Ивана Сидоренко". Юшков предположил, что эти суда тоже потом уйдут в Мукран.

"В немецком порту можно будет погрузить трубы, и дальше все они могут идти вставать на точку и достраивать "Северный поток – 2". Вполне возможно, что осенью они завершат строительство", – резюмировал эксперт.

Ранее в понедельник, 6 июля, стало известно, что DEA дало "добро" на укладку газопровода в территориальных водах Королевства на Балтийском море с использованием судов с якорным позиционированием. Соответствующий запрос в Копенгаген был подан оператором "СП – 2" еще в июне. На удивление, в этот раз датчане не стали долго размышлять над разрешением. В заявке Nord Stream 2 AG особо указано, что таким образом укладывались трубы первого "Северного потока" в водах Дании.

Между тем вDEA сообщили, что возобновить строительство газопровода можно не ранее 3 августа 2020 года. До этого срока можно обжаловать нынешнее решение Копенгагена, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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