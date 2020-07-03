Суда для "Северного потока - 2" сопроводит корабль с ракетами

Суда для "Северного потока - 2" сопроводит корабль с ракетами
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Они указали своей конечной точкой Калининград

Суда снабжения "Газпром флота", которые уже полтора месяца идут из Владивостока на помощь трубоукладчику "Академик Черский" для продолжения строительства газопровода "Северный поток – 2", направились в сторону Калининграда.

Об этом пишет издание EADaily со ссылкой на данные навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder.

Отмечается, что "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" проследовали мимо французского порта Брест (ранее он указывался как конечная точка похода) и прошли в пролив Ла-Манш. Теперь, судя попо автоматической идентификационной системе, эта пара следует в Калининград, куда она должна прибыть 7 июля.

Также известно, что газпромовские суда сопровождаются корветом "Василий Быков", который входит в состав Черноморского флота ВМФ РФ. Данный военный корабль может быть оснащен, кроме иного вооружения, крылатыми ракетами "Калибр". Корвет направляется в Санкт-Петербург на празднование дня ВМФ, который состоится 26 июля.

Напомним, ранее суда "Газпрома" шли под прикрытием фрегата "Адмирал Григорович" и буксира "Профессор Николай Муру".

Добавим, на днях на фоне новостей о подготовке властями США новых санкций в отношении участников строительства "СП – 2" с их резкой критикой выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что несмотря на эти американские рестрикции, которые не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Берлина, газопровод нужно достроить.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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