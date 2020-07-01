Меркель пообещала достроить "Северный поток - 2" вопреки санкциям США

Меркель пообещала достроить "Северный поток - 2" вопреки санкциям США
Ангела Меркель. Фото: Jens Krick via www.imago-images./www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Глава немецкого правительства раскритиковала американские рестрикции

Газопровод "Северный поток – 2" необходимо достроить, несмотря на санкции Соединенных Штатов в отношении участников проекта. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов Бундестага.

"Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям", – цитирует "Интерфакс" канцлера.

При этом Меркель признала, что сейчас укладка российской трубы затруднена, однако власти Германии по-прежнему считают, что газопровод "правильно будет доделать". И в этом ключе Берлин работает.

Кроме того, она еще раз подчеркнула, что "СП – 2" для Германии является исключительно экономическим проектом с "политической составляющей".

Ранее против рестрикций Вашингтона выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, напоминает издание URA.RU.О Он расценил такие шаги американцев, как нападение на экономику Европы в период глубокого кризиса. По его мнению, таким образом сами Штаты сознательно идут на разрыв "трансатлантического партнерства".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

На Украине встревожились угрозой ядерной базы России из-за Крымского моста

В Незалежной испугались запуска грузовых перевозок к полуострову

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей