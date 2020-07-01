Санкции США по "Северному потоку - 2" посчитали нападением на экономику Европы

Санкции США по "Северному потоку - 2" посчитали нападением на экономику Европы
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вводя рекстрикции против союзника НАТО, Вашингтон сознательно идет на расторжение партнерства в альянсе

Новыми готовящимися санкциями в отношении участников строительства и реализации газопровода "Северный поток – 2" власти США действуют против экономики всей Европы. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, занимающий ныне пост председателя совета директоров "Роснефти" и являющийся главой комитета акционеров Nord Stream AG.

Он отметил, что в период экономического спада такие шаги Вашингтона можно расценить как "сознательное расторжение трансатлантического партнерства", "нападение" на экономику Старого Света, посягательство на суверенитет Евросоюза и энергетическую безопасность Европы.

Шредер предупредил о значительных финансовых потерях в результате американских ограничительных мер. По его словам, в таком случае под угрозой окажутся €12 млрд инвестиций в европейскую инфраструктуру, а потребители на континенте столкнутся с дополнительными расходами в размере €4 млрд в год.

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую", – напомнил Шредер в интервью изданию Handelsblatt.

Бывший канцлер добавил, что в опасности окажутся рабочие места за всеми этими компаниями.

Ранее сегодня стало известно, что американский сенат включил дополнительные рестрикции против "СП – 2" в проект оборонного бюджета США.

"Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", – с воодушевлением написал в "Твиттер"конгрессмен-республиканец Стив Вомак.


Он повторил обычную мантру о том, что нашу трубу и газ Москва якобы собирается использовать для принуждения европейцев к чему-то, а Варшаву и Киев накрепко привязать к российскому топливу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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