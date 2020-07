Новыми готовящимися санкциями в отношении участников строительства и реализации газопровода "Северный поток – 2" власти США действуют против экономики всей Европы. Об этом заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, занимающий ныне пост председателя совета директоров "Роснефти" и являющийся главой комитета акционеров Nord Stream AG.

Он отметил, что в период экономического спада такие шаги Вашингтона можно расценить как "сознательное расторжение трансатлантического партнерства", "нападение" на экономику Старого Света, посягательство на суверенитет Евросоюза и энергетическую безопасность Европы.

Шредер предупредил о значительных финансовых потерях в результате американских ограничительных мер. По его словам, в таком случае под угрозой окажутся €12 млрд инвестиций в европейскую инфраструктуру, а потребители на континенте столкнутся с дополнительными расходами в размере €4 млрд в год.

"Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую", – напомнил Шредер в интервью изданию Handelsblatt.

Бывший канцлер добавил, что в опасности окажутся рабочие места за всеми этими компаниями.

Ранее сегодня стало известно, что американский сенат включил дополнительные рестрикции против "СП – 2" в проект оборонного бюджета США.

"Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны", – с воодушевлением написал в "Твиттер"конгрессмен-республиканец Стив Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA.