Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей

Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Три корабля ВМФ сопроводили суда "Газпром флота" до точки

Накануне корвет "Василий Быков" сопроводил российские суда, отправленные на достраивание "СП – 2", в водах Средиземного моря. Он следовал по направлению к Балтийскому морю для участия в праздновании, посвященном Дню ВМФ России в Санкт-Петербурге. 

В Индийском океане корабли "Газпром флота", которые отправили для обслуживания трубоукладчиков "Северного потока – 2", сопроводили два военных: фрегат "Адмирал Григорович" и буксир "Профессор Николай Муру". Об этом сообщает EADaily. 

После суда, отправленные к "СП – 2", встали на дозаправку на Мальте, неподалеку от трубоукладчика Solitaire, который ранее работал над трубопроводом, но прекратил свою деятельность после американских санкций в декабре.

Сомнений, что балтийский газопровод будет достроен, уже практически нет. Недавно Россия нашла способ обойти не только существующие в отношении "Северного потока – 2" ограничения, но и противодействовать будущим ограничениям с американской стороны.

Евгения НАГОРСКАЯ

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