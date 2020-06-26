Германия готовит ответный удар США для защиты "Северного потока - 2"

Германия готовит ответный удар США для защиты "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Минфин ФРГ видит угрозу в расширении пакета американских санкций для своих компаний

Введение новых санкций в адрес "СП – 2" станет спусковым крючком для властей Германии, которые заинтересованы в строительстве газопровода из России. Правительство Ангелы Меркель уже занимается подготовкой ответа на новые ограничения со стороны Вашингтона. 

Как сообщает Bloomberg, в ФРГ видят серьезную угрозу своим компаниям, организациям и банкам, которые подключены к работе над "Северным потоком – 2". Министерство финансов страны полагает, что это может нанести "серьезный ущерб" экономике страны, пишет URA.RU

Сейчас Германия планирует дать коллективный ответ США от всего Евросоюза. Правительство страны занимается подготовкой новых мер противодействия американским санкциям совместно с другими странами, указывает "Пятый канал"

Эксперты полагают, что Дональд Трамп принимает подобную позицию ФРГ как поддержку российской агрессии.

Накануне российские суда, которые должны заняться обслуживанием трубоукладчиков "Северного потока – 2", отправились к точке назначения в сопровождении российских военных кораблей.

Евгения НАГОРСКАЯ

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