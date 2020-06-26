В Берлине потребовали жестче реагировать на санкции против "Северного потока - 2"

В Берлине потребовали жестче реагировать на санкции против "Северного потока - 2"
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
На следующей неделе немцы определят набор контрмер в отношении Штатов

Властям Германии необходимо занять более жесткую позицию в отношении рестрикций США против газопровода "Северный поток – 2", если с ними Берлин не справится на уровне дипломатии. К этому призвал представитель Левой партии, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Если все дипломатические усилия окажутся бесплодными, то я надеюсь, что федеральное правительство будет готово занять более жесткую линию в отношении Вашингтона", – цитирует РИА "Новости " немецкого депутата.

Эрнст сообщил, что на следующей неделе комитет планирует "заслушать сторонних экспертов", чтобы выработать "эффективные контрмеры, которые находятся в распоряжении правительства ФРГ", если Штаты все-таки введут ограничительные меры против участников строительства "СП – 2".

По его словам, представители бундестага хотят обсудить с американскими коллегами возможность блокировки санкционного законопроекта. Эрнст добавил, что выпущенное ранее заявление комитета с осуждением экстерриториальных рестрикций Вашингтона, нашло одобрение на "высоком уровне".

Ранее, 16 июня, депутат бундестага призвал правительство Германии прекратить "кидать ватные шарики" в США из-за американской дубины в отношении российской трубы, а начать сопротивляться этим заокеанским нападкам.

Напомним, новая порция санкций против "СП – 2" в сенат была внесена 4 июня. Рестрикции могут затронуть не только коммерческие компании, но и госслужбы ФРГ. Берлин в ответ собирается ввести штрафные пошлины на американский газ.

Сегодня стало известно, что в парламент США поступил смягченный вариант ограничительных мер, подготовленный сразу девятью конгрессменами, представляющих обе партии. Как пишет РИА "Новости", этот документ документ не содержит наиболее жестких и чувствительных санкций, которые предложили ранее сенаторы Тед Круз и Джинн Шейхин.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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