Хозяин Белого дома дополнительным американским контингентом на востоке Европы пытается послать "сильные сигналы" Москве

Президент США Дональд Трамп делает попытки запугать власти Германии, выступающие за реализацию проекта "Северный поток – 2", и угрожает России, когда делает громкие заявления о переброске американских военных из ФРГ в Польшу. К такому выводу пришел политолог,профессор РАНХиГС Александр Новокрещенов.

Напомним, накануне хозяин Белого дома в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой сказал, что передислокация войск Пентагона из ФРГ на польскую территорию является "сильным сигналом" для Москвы. При этом он добавил, что хочет "поладить с Россией".

По мнению эксперта, именно строительство газопровода "СП – 2" внесло раскол в отношения между Берлином и Вашингтоном. Немцы очень заинтересованы в нашей трубе, поскольку им нужен российский газ.



"Трамп же воспринимает это за поддержку российской агрессии. Поэтому, говорит он, если вы помогаете врагу, мы переместим войска в ту страну, которая нуждается в защите. В Польшу", – цитирует РИА ФАН политолога.

Новокрещенов полагает, что Трамп, делая свои заявления, пытается навязать общественности мысль, что Польша боится Россию, а поэтому нужно ей помочь. А Германия останется без американской поддержки. Он считает, что таким образом Вашингтон демонстрирует свое отношение к договоренностям между Москвой и Берлином.

Профессор отметил, что после переброски военных Пентагона в Польшу, Россия укрепит свою базу в Калининградской области.

Ранее Трамп объявил о планах сокращения военного контингента США в Германии до 25 тыс. человек. Страну должны покинуть 9,5 тыс военнослужащих. Варшава сразу заявила о намерениях принять у себя часть представителей Пентагона. Вчера на брифинге Трамп сообщил, что Дуда дал согласие платить за расквартирование американцев.

Отметим, что не все в Польше рады таким планам.

