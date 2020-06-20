Американские санкции больше не помешают завершить строительство

Немецкая газета "Die Welt" пишет, что Америка лишилась возможности хоть как-то воспрепятствовать завершению строительства "СП-2". Российское судно "Академик Черский", которое ранее принадлежало попавшему под санкции "Газпрому", теперь записано на имя российского фонда "STIF". Противодействовать работе трубостроителя не сможет даже расширение пакета санкций США, утверждает издание.

"Академик Черский" может оказаться под действием американских санкций в том случае, если в Белом доме примут новый законопроект, касающийся ограничений в деятельности компаний по страхованию судов-трубоукладчиков. В связи с этим, пишет немецкое издание, Северный поток будет достроен до конца, не переживая о введении новых санкций.

Проект "Северного потока – 2" предусматривает строительство двух линий газопровода, благодаря которым станет возможна поставка газа от России в Европу через Балтийское море. Реализации проекта пытаются противодействовать в США, а также на Украине, где опасаются потери транзита через свою территорию.

Накануне в ФРГ призвали отказаться от "СП-2" из-за убийства в Берлине.