Возобновление строительства "Северного потока - 2" затянется из-за рыбы

Возобновление строительства "Северного потока - 2" затянется из-за рыбы
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
На пути российской трубы возникли косяки трески

Возобновлению укладки маленького участка газопровода "Северный поток – 2" в датских водах Балтики могут помешать вполне природные естественные причины, а именно начало нереста в августе тресковых рыб. Об этом сообщили аналитики инвестиционной группы "Атон".

"Любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено до сентября", – пояснили РЕН ТВ эксперты.

Напомним, накануне Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило компании-оператору Nord Stream 2 AG строить "СП – 2" в территориальных водах Королевства с участием трубоукладочных судов с якорным позиционированием. Однако необходимо подождать до 3 августа, пока закончится срок подачи апелляций на данное решение.

Судя по всему этой возможности не упустят представители экологических организаций Дании.

По данным портала "Промысловая рыба", нерест балтийской трески в западной части моря проходит с января по май с наибольшей интенсивностью в марте. В восточной части Балтики икрометание может продолжаться и летом. Однако к востоку от датского острова Борнхольм нерест длится с марта по сентябрь. Причем проходит в два этапа: весенний – с апреля по июль (растянутый); осенний (короткий), который заканчивается в конце сентября, с наибольшей интенсивностью в середине этого месяца.

О том, что нерест этой рыбки угрожает продолжению реализации проекта, "Утро.ру" писало еще в июне 2019 года.

Недостроенный участок газопровода составляет чуть меньше 100 км. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если укладка труд возобновится в августе, то проект будет закончен уже нынешней осенью.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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