Судно направляется в немецкий порт, где расположена база для создания российского газопровода

Корабль "Фортуна", который сможет доделать "Северный поток – 2", пришел в воды Дании. Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Утром в среду, 8 июля, судно покинуло воды Германии и вошло в датскую часть Балтийского моря. Баржа следует в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода. "Фортуна" покинула порт вечером во вторник.

Напомним, что ранее Дания разрешила оператору проекта "Северный поток – 2" – компании Nord Stream 2 AG – использовать суда с якорным позиционированием при строительстве.

Такое решение встретило разный отклик в странах Европы. В частности, научный сотрудник Гамбургского института мировой экономики Андре Вольф заявил, что приветствует решение правительства Дании о достройке "Северного потока – 2", поскольку он гарантирует энергоснабжение в Европе и сдержит рост цен на газ.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что вероятные санкции Вашингтона против строящегося газопровода не соответствуют национальному праву Германии. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подчеркнул, что ограничения, которые США могут ввести против строительства "Северного потока – 2", вредят транснациональному партнерству.