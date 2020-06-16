Оператор газопровода просит Копенгаген разрешить использование судов с системой якорного позиционирования

Будущее "Северного потока – 2" снова оказалось в руках властей Дании. На этот раз компания-оператор Nord Stream 2 AG обратилась к Датскому энергетическому агентству (DEA) с просьбой внести коррективы в с трудом ранее полученное разрешение на строительство.

"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу оператора.

Отмечается, что Копенгаген запретил при укладке труб использовать корабли с якорями, поскольку они могут задеть на дне Балтики неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся там со времен Второй мировой войны.

Между тем, как напомнили в Nord Stream 2 AG, якорные корабли использовались для строительства датского участка первого балтийского проекта "Газпрома" "Северный поток" и немецкого участка "Северного потока – 2". Оператор назвал свой запрос в ДЭА предупредительной мерой, Копенгаген уже получил его.

По информации агентства, приступить к завершению строительства "СП – 2" могут якорная баржа "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. В настоящий момент оба эти судна находятся в немецком порту Мукран, который является логистической базой российского газопровода.

Теперь вопрос, сколько месяцев понадобится Дании, чтобы дать "добро" России на якоря.