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Будущее "Северного потока – 2" снова оказалось в руках властей Дании. На этот раз компания-оператор Nord Stream 2 AG обратилась к Датскому энергетическому агентству (DEA) с просьбой внести коррективы в с трудом ранее полученное разрешение на строительство.
"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения", – цитирует РИА "Новости" пресс-службу оператора.
Отмечается, что Копенгаген запретил при укладке труб использовать корабли с якорями, поскольку они могут задеть на дне Балтики неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся там со времен Второй мировой войны.
Между тем, как напомнили в Nord Stream 2 AG, якорные корабли использовались для строительства датского участка первого балтийского проекта "Газпрома" "Северный поток" и немецкого участка "Северного потока – 2". Оператор назвал свой запрос в ДЭА предупредительной мерой, Копенгаген уже получил его.
По информации агентства, приступить к завершению строительства "СП – 2" могут якорная баржа "Фортуна" с 12-точечной системой позиционирования и трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. В настоящий момент оба эти судна находятся в немецком порту Мукран, который является логистической базой российского газопровода.
Теперь вопрос, сколько месяцев понадобится Дании, чтобы дать "добро" России на якоря.
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