Российская сторона доказывает, что газопровод можно считать достроенным

"Северный поток – 2" должен быть освобожден от ограничений газовой директивы Евросоюза, поскольку он был "завершен с точки зрения экономической функциональности" задолго до внесения изменений в европейское законодательство. На этом настаивает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Апелляция против решения Федерального сетевого агентства ФРГ не выводить "Северный поток – 2" из-под газовой директивы ЕС была подана в Верховный региональный суд Дюссельдорфа 15 июня, сообщает РИА "Новости". В заявлении Nord Stream 2 AG подчеркивает, что инвесторы вложили в проект миллиарды евро задолго до того, как Еврокомиссия объявила о планах изменить требования к строительству и эксплуатации экспортных трубопроводов. Поэтому неправильно брать за точку отсчета физическое завершение строительства газопровода.

Ранее немецкий регулятор заявил, что на "Северный поток – 2" будут распространяться требования Газовой директивы ЕС, так как проект не был закончен до 23 мая 2019 года. В частности, по новым правилам, одна компания не может быть и оператором трубопровода, и поставщиком сырья.

"Северный поток – 2" - российский газопровод, предназначенный для подачи 55 млрд кубометров сырья в год из РФ в Германию через Балтийское море. По первоначальному плану, поставки уже должны были начаться, но сначала процесс затянула Дания, не давая согласия на прокладку трубы у ее побережья, а затем санкции США прогнали со стройки швейцарского подрядчика.

Сейчас Россия планирует закончить укладку оставшихся 160 км труб своими силами, но Дания вновь ставит палки в колеса. От нее требуется официальное разрешение на участие в строительстве судов не только динамического, но и якорного позиционирования, которые есть в распоряжении "Газпрома", но в Копенгагене собрались "думать". Для запрета оснований нет, но дело может застопориться еще на месяц на месяц, в итоге уйдет драгоценное время хорошей погоды на Балтике.

Ранее стало известно, что в немецкий порт Мукран, считающийся логистической базой "Северного потока – 2", направились суда снабжения "Газпрома", без которых не могут обойтись российские трубоукладчики.