Получившее доступ к "Северному потоку - 2" судно встало в 100 милях от газопровода

Получившее доступ к "Северному потоку - 2" судно встало в 100 милях от газопровода
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Маршрутный лист российского трубоукладчика может быть изменен

Судно "Фортуна", получившее разрешение на строительные работы на датском участке "Северного потока – 2", прибыло в порт Росток в Германии 9 июля и встало у погрузочного терминала. Об этом свидетельствует информация на сайте Rostock port GmbH.

Перед этим "Фортуна" побывала в немецком порту Мукран, который считается логистической базой "Северного потока – 2". По документам, в Мукран трубоукладчик должен вернуться к 1 октября. Однако не исключено, что маршрут судна еще поменяется. Погрузить на "Фортуну" материалы и оборудование, необходимые для строительства газопровода, могут и в Ростоке, который расположен в 100 милях от газовой магистрали, пишет Еadaily.

Ранее Копенгаген дал положительную резолюцию на заявку оператора "Северного потока – 2" использовать при строительстве суда с якорным позиционированием. Изначально было разрешение только на суда с динамическим креплением, но такой трубоукладчик у РФ только лишь один – "Академик Черский". Поскольку из-за санкций США привлечь иностранные суда к прокладке труб в Балтийском море после бегства швейцарской компании Allseas не получилось, было решено задействовать "Фортуну". Это потребовало внесения изменений в проект и согласования их с датской стороной.

Возобновить строительство "Северного потока – 2" в любом случае раньше сентября 2020 г. не выйдет: летом в районе острова Борнхольм нерестится треска, и на этот период там введен запрет на глубоководные работы.

Николай ВИКТОРОВ

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