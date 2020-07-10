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Обе нитки "Северного потока" приостановят свою работу для проведения ежегодного техобслуживания. Об этом сообщил оператор газопровода.
Проверка "Северного потока" начнется 14 июля и продлится 12 дней. После 26 июля газопровод вновь начнет свою работу, говорится на сайте Nord Stream AG.
Директор Алексей Зайцев уточнил, что подобные проверки проводятся регулярно и необходимы для эффективной работы системы. График технических работ уже согласован с партнерами.
"Северный поток" поставляет газ из России в Европу через Балтийское море. Его строительство завершилось в 2011 году. Затем газопровод расширили: "Северный поток – 2" планируют закончить осенью этого года.
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