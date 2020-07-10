"Северный поток" перестанет работать

Газопровод снова запустят после плановой проверки

Обе нитки "Северного потока" приостановят свою работу для проведения ежегодного техобслуживания. Об этом сообщил оператор газопровода.

Проверка "Северного потока" начнется 14 июля и продлится 12 дней. После 26 июля газопровод вновь начнет свою работу, говорится на сайте Nord Stream AG.

Директор Алексей Зайцев уточнил, что подобные проверки проводятся регулярно и необходимы для эффективной работы системы. График технических работ уже согласован с партнерами.

"Северный поток" поставляет газ из России в Европу через Балтийское море. Его строительство завершилось в 2011 году. Затем газопровод расширили: "Северный поток – 2" планируют закончить осенью этого года.

Карина СИРАЗОВА

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