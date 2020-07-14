"Северный поток" остановился

"Северный поток" остановился
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Трубопровод не будет функционировать до конца июля

Обе нити газопровода "Северный поток" пришлось приостановить. Специалистам потребовалось провести плановые технические работы, уточняет РИА "Новости". 

Сроки ремонта были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа. Технические работы будут проводиться с 14 по 26 июля при полном соблюдении норм эпидемиологической безопасности. Это требуется для того, чтобы не позволить распространиться COVID-19, пишет "Царьград"

Напомним, что "Северный поток" начал функционировать в 2011 году. Он идет из России в Европу. Обе нити тянутся по дну моря из Выборга до Грайфсвальда (Германия). Отмечается, что реальная мощность трубопровода превышает заявленную в документах. По данным на 2019 год, по "Северному потоку" было экспортировано 58,5 млрд кубометров газа. 

Ранее "Утро.ру" писало, что уничтожение "Северного потока – 2" станет приоритетом для Киева.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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